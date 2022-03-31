Вашингтон, 31 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Современная Украина — лишь один из инструментов США, которые уже долгие годы ведут против нашей страны многоплановую и многоуровневую войну, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 марта, комментируя высказывания директора по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Как сообщалось ранее, Бедингфилд заявила, что американский президент Джозеф Байден не намерен принимать такие решения о военной помощи Украине, которые привели бы к прямой военной конфронтации между США и Россией.

«Заявляя о том, что «США не окажут Киеву такой помощи, которая может привести к конфликту с Россией», Вашингтон демонстрирует поистине сатанинскую изворотливость. В конфликте с Россией находятся в первую очередь именно США. Вернее, они уже долгие годы ведут против нашей страны многоплановую и многоуровневую войну. Современная Украина — лишь один из их инструментов, хотя и на сегодняшний день наиболее заряженный русофобией, готовностью физически уничтожать Россию и русских.

США надеялись, что события будут развиваться иначе и что это Москве, а не Киеву, после вторжения Украины в Донбасс придётся прибегнуть к посредническим усилиям Вашингтона. Всё вышло наоборот, и сегодня уже Украине нужна американская военная помощь.

Эта помощь бесполезна — на Украине. Мы, однако, должны здесь вернуться к нашей исходной посылке: это США ведут войну против России, и, значит, атаковать нас они могут и на других фронтах. Причём могут сделать это и смертоносно. Это фронт в Закавказье, это фронт в Туркестане, это наш внутренний фронт.

В Закавказье на США и задачи их борьбы с Россией работает их ближайший союзник —Великобритания, но не только она. Там ещё есть Турция, Азербайджан, да и от Армении постоянно приходится ждать подвоха.

В Туркестане тоже работают Великобритания и Турция, но там они вынуждены отвлекаться на противодействие Китаю.

Везде нам надо укреплять наши позиции и позиции близких нам политических сил, атаковать США в зонах, где они уязвимы: на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Европе, в Латинской Америке…

Главный же фронт нашей борьбы с Западом во главе с США и Запада с нами находится внутри России. Мне думается, что, продолжая военную операцию, политически и экономически нам надо сконцентрироваться именно на нём: наращивать чистку бюрократии и экспертного сообщества от агентов влияния, расширять социально-политическими шагами основу народной поддержки президента и его соратников. Наша «гарантия безопасности» — только в этом!» — отметил Михаил Демурин.