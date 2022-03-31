31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича об уничтожении в ходе российской спецоперации на Украине практически всего оборонного производства.

Оксана Переможенко, , 23:02 — REGNUM Об уничтожении в ходе российской спецоперации на Украине практически всего оборонного производства заявил 31 марта советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в своём комментарии в интернете.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

Чиновник назвал «идеальным» проект договора с Россией, который украинская сторона передала в ходе встречи с российской делегацией в Стамбуле. По словам политика, договор, если представить, что его подпишут, «улучшает наше положение в несколько раз принципиальнейшим образом».

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Заявление Арестовича обсудили на YouTube-канале «Страна. ua», а также в телеграм-каналах «Отряд Ковпака», «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Алексей Арестович записал большое видеообращение, в котором сообщил, что Россия практически уничтожила военную промышленность страны. Если уж сам Арестович это признаёт, то да, всё очень плохо. Поиграли в военную державу, и хватит. Скоро ВСУ будут видеть только на старых фотографиях», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Да как бы что не задумал. Подозрительно все это», — отреагировала Наталья А.

«Если учесть что он всегда… [лжет], то надо, как в морском бое, искать однотрубник (однопалубный корабль — О. П.)», — добавил Yaroslav Y.

«Второй раз за время войны сказал правду. Оба раза она звучит примерно так: украинцы, всё что я вам втирал до этого, была чистой воды… [ложь]», — отметил Zloy Volk.

«Зато сейчас все новенькое завезут», — с сарказмом пишет Михаил.

«Про контрнаступления и дальше будет вещать для поддержки морально-боевого духа армии и населения. А про уничтоженную промышленность — это для того, чтобы не обвинили в зраде (предательстве — О. П.) при первом упоминании о необходимости компромисса. Крутится парнишка, как уж на сковородке», — отреагировал Boris M.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо же, Арестович правду говорит. Вот так поворот», — удивился Eugenio P.

«Знали, что так будет, зачем шли на это? Всё можно было решить мирно, без западных кураторов, в интересах своего народа. Но кто-то в этом не заинтересован — у кого счета на Западе», — добавила Алла С.

«Не пойму — с утра победа, к вечеру поражение. Вы там соберитесь с мыслями», — иронизирует Роман Р.

«А людей он не считает потерянных? Только инфраструктура этого черта интересует!» — возмутилась Виктория С.

«Тогда надо не хотелки выдвигать, а просто капитулировать на милость победителя», — считает Ксения Ч.

«А разве проигравшая сторона может диктовать свои условия или выдвигать требования? Смирись», — призвала Татьяна Г.

«Компромисс может быть только один. Капитуляция Украины», — добавил «бобер».

»Неужто прозрел», — недоумевает Андрей К.

«Ну раз практически, значит ещё не всё, значит, ещё есть работа для «Калибров», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну так сейчас дружественные страны подгонят снарядов и всего остального для борьбы за «демократию», — пишет Katya.

«Не понял, у него ж сплошные перемоги (победы — О. П.)», — комментирует Natali.

«Прикидывается. Значит, ещё что-то есть. Это как раз его метод», — с недоверием отметил Andrey.

«Ему верить… вообще-то, что он говорит — всегда по-другому надо интерпретировать… Может, наоборот, им уже партию вооружения солидную поставили», — выразил предположение Alexey.

«Можно подумать, она у них была. Тащат с советских еще складов 30-летнюю сброю, пока она еще есть, и все дела», — пишет Михаил.

«Отобрав у обезьяны гранату, можно спасти много невинных жертв», — подытожил Saint Petersburg.