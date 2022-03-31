Москва, 31 марта, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать и принять комплексную программу развития авиаотрасли .

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Программа должна предусматривать производство авиационной техники, ее обслуживание и обеспечение безопасности полетов. Мы должны существенно повысить количество собственных самолетов, как дальнемагистральных, так и малой авиации.

«Правительству поручено в довольно короткий срок разработать меры поддержки авиастроительной отрасли, и меры поддержки инфраструктуры, то есть, аэропорты и авиаперевозку. Плюс субсидирование, чтобы для граждан не происходило каких-то резких, радикальных, драматических корректировок цен, которые могут вырасти, плюс — особый режим для лизинговых платежей. В последствии узнаем, что под этим понимается, необходимо расписать механику», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«И, конечно, это важно для тех случаев, когда могут быть представлены требования на самолеты, которые были в лизинге, а сейчас уже перерегистрированы в национальном реестре. В этом случае будет предложено обратиться за выплатами либо через замороженные российские средства, либо через другие механизмы. Но цель понятна — в первую очередь, стимулировать авиастроение. Это не так быстро, это не сделать за год, очевидно, что это должна быть многолетняя программа. Если мы говорим о действующем авиапарке, у нас есть в запасе некоторое время. Но это, конечно, не десять лет, скорее три, максимум — пять, за которые мы уже увидим и МС-21, который уже выходит в тираж, и модернизированный «Суперджет», который уже не дополняет, а замещает часть авиапарка», — подчеркнул эксперт.

«Поддержка аэропортового обслуживания тоже заслуживает отдельного внимания. Это очень важно, потому что если компании сталкиваются с экономическими трудностями ‑ и объективными, и субъективными, то вместе с ними долю проблем разделяют и аэропорты. Они чуть позже получат деньги за топливо, у них не индексируется аэропортовый сбор. И здесь, вероятно, тоже будет разработана некоторая механика, и в части тарифов, и в части возможных компенсаций возможных выпадающих доходов, и в части поддержки инфраструктуры. Понятно, что часть авиаузлов — это международные аэропорты, которые сегодня мало загружены. А это мощности в виде терминалов, техники и так далее», — завершил свой комментарий Петр Кирьян.