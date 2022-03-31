Сыктывкар, 31 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Сыктывкаре по подозрению в коррупционном преступлении задержан ранее судимый экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным источника, Ромаданов был задержан 29 марта. Бывшему чиновнику вменяют дачу взятки экс-директору Коми республиканского центра энергосбережения.

Отметим, что в 2018 году Ромаданов был признан виновным в участии в преступном сообществе, взяточничестве в особо крупном размере и отмывании полученных преступным путем денег. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей. Однако позже срок ему был снижен, а в 2021 году лишение свободы заменили на исправительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра на Алтае задержали в день увольнения.