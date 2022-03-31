Вашингтон, 31 марта 2022, 21:26 — REGNUM Американские актёры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс примут участие в съёмках фильма «Проект «Артемида». Соответствующая информация появилась на сайте издания Deadline 31 марта.
Известно, что предстоящая картина расскажет о космической гонке, участников которой сыграют Йоханссон и Эванс. Режиссёром ленты выступит Джейсон Бейтман («Хочу как ты»).
Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вместе приняли участие в съёмках 10 различных проектов. Наибольшее признание их тандем получил благодаря кинокомиксу «Мстители».
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