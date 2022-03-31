Вашингтон, 31 марта, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Американские актёры Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс примут участие в съёмках фильма «Проект «Артемида». Соответствующая информация появилась на сайте издания Deadline 31 марта.

Скриншот YouTube Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс

Известно, что предстоящая картина расскажет о космической гонке, участников которой сыграют Йоханссон и Эванс. Режиссёром ленты выступит Джейсон Бейтман («Хочу как ты»).

Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вместе приняли участие в съёмках 10 различных проектов. Наибольшее признание их тандем получил благодаря кинокомиксу «Мстители».