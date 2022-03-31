Бухарест, 31 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Парламент Румынии приступил к рассмотрению законопроекта об изменениях в ПДД, предусматривающих ужесточение наказания за неуплату штрафов за правонарушения на дороге. Об этом 31 марта сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж. Люк Бессон.1997. Франция Нарушения ПДД

Согласно основным пунктам представленного документа, в том случае, если водитель не оплатит выписанный инспектором ГИБДД штраф в течение 60 дней, он будет лишен права на управление транспортным средством.

Инициаторы этого положения утверждают, что подобная мера сможет «дисциплинировать всех без исключения водителей в Румынии». Если указанная инициатива будет одобрена на парламентском и правительственном уровне, она вступит в силу уже с 1 июля нынешнего года.