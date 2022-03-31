Краснодар, , 20:08 — REGNUM 30-летний экс-нападающий «Краснодара» и футболист сборной Швеции по футболу Виктор Классон подписал контракт с датским футбольным клубом «Копенгаген». Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Виктор Классон Soccer.ru

Виктор Классон покинул «Краснодар» 30 марта 2022 года, расторгнув контракт с клубом. За «быков» швед выступал с 25 января 2017 года после перехода из «Эльфсборга» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Виктор Классон принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.