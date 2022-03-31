Мариуполь, ДНР, , 20:08 — REGNUM Ещё 267 жителей города Мариуполя (ДНР) перевезены в безопасное место — в пункт временного размещения в селе Безыменное (Новоазовский район) в рамках спецоперации России на Украине.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Как сообщает 31 марта Штаб территориальной обороны ДНР, в течение дня с 08:00 до 16:00 мск из Мариуполя в Безыменное переправили 267 человек, в том числе 60 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 марта из Мариуполя перевезли в Безыменное 615 человек, включая 114 детей. За период с 5 марта эвакуированы 9665 мариупольцев.

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