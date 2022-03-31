Москва, , 20:05 — REGNUM В четверг, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о об оплате поставок газа рублями.

Газ за рубли Дарья Антонова, ИА REGNUM

Указ определяет прозрачную схему оплаты, по которой покупатели должны открыть счета в российских банках и оплачивать поставку газа с них. В случае отсутствия оплаты, газ поставляться не будет.

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Это сделано для обеспечения финансового суверенитета страны и укрепления курса национальной валюты. Заморозка валютных резервов России подорвала доверие к доллару и евро как средствам платежа.

«Указ о продаже газа за российские рубли это жест не только экономический, но и политический. Посмотрим, как это будет работать. Пока озвученная схема выглядит как работа через российский банк, в котором в последствии происходит конвертация валюта, и далее уже происходит покупка газа за рубли. В том числе это и контрсанкционные меры, чтобы потом эти платежи не «зависали», и не были бы каким-то образом заморожены за рубежом», — рассказал в беседе с корреспондентами ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.