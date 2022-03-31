Ижевск, 31 марта, 2022, 19:57 — ИА Регнум. По итогам инструментальной экспертизы здание школы №65 в Ижевске признано аварийным. Об этом сообщает городская администрация.

пресс-служба мэрии Ижевска Школа №65 в Ижевске

Экспертиза проводилась в период весенних каникул – с 21 марта. С 31 марта учащиеся данной школы переведены на дистанционное обучение. С 11 апреля школьники пойдут в другие образовательные организации – в школу №36 на улице Камской и второй корпус школы №20 на улице Леваневского. Сейчас мэрия прорабатывает вопрос запуска дополнительных рейсов по автобусному маршруту №15 для школьников, которые будут вынуждены ездить в школу №36.

Планируется, что снос здания школы начнется в 2023 году, а к концу 2024 года на место старого учреждения будет построена новая школа на 825 мест со спортивным ядром.

ИА REGNUM напоминает, здание школы №65 на улице Щедрина было построено в 1960-х годах. В 2019 году инструментальную экспертизу школы уже проводили, тогда здание признали ограниченно работоспособным, его эксплуатация возможно только при условии постоянного контроля состояния несущих конструкций. Позднее была обнаружена деформация строения, которая, по предварительным данным, произошла в связи с движением грунта.