Сыктывкар, 31 марта, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В феврале в Коми статус безработных получили 1,1 тысяча человек, общее число официально незанятых составило 5957 человек, сообщает Комистат.

Безработные

По данным статистики, за месяц уровень безработицы в республики сократился на 2% и составил 1,5%. Отметим, что за год уровень безработицы в Коми сократился почти в два раза — к марту 2021 года в республике официально не имели работы более девяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что уровень безработицы в России в 2022 году может вырасти на 10%.