София, , 19:57 — REGNUM В подземном переходе у здания Софийского университета в столице Болгарии вспыхнул пожар. Об этом 31 марта сообщает болгарская газета «Факты». Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

По свидетельствам очевидцев, возгорание произошло в 13:00 (время местное) в одном из торговых павильонов, расположенных в непосредственной близости у входа в учебный корпус. Огонь быстро распространился на другие малые архитектурные формы (киоски).

Согласно официальной информации, пожарные оперативно эвакуировали с места происшествия десятки человек. На ликвидацию последствий инцидента огнеборцам потребовалось несколько часов.

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