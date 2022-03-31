Барселона, Испания, 31 марта, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Как сообщает издание TEAMtalk, руководство «Лидс Юнайтед» планирует потратить в ближайшее летнее трансферное окно большие деньги на усиление основного состава. Так, в трансферный список английского клуба попал 21-летний защитник каталонской «Барселоны» Сержиньо Дест.

«Барселона»

Защитник сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Сержиньо Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость американского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 27-ми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.