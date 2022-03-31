Тбилиси, , 19:57 — REGNUM Известная российская журналистка и оппозиционерка, проживающая за границей Юлия Латынина 31 марта в своём телеграм-канале потребовала подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему Иванишвили до сих пор не под санкциями? Он российский олигарх. Он управляет Грузией для Путина. Он осторожней Лукашенко и независимей Пушилина, но если наложить на него санкции, его режим падет, Грузия получит свободу, а Путин потерпит серьезное поражение», — написала Латынина.

Напомним, что долларовый миллиардер Бидзина Иванишвили, являющийся самым богатым человеком в Грузии, занимал пост премьер-министра страны и был основателем правящей партии «Грузинская мечта».