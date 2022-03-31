Москва, , 19:51 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы вечером в четверг, 31 марта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП

Как уточняется, инцидент произошёл на улице Кировоградская в районе дома №32. Преследуемый сотрудниками полиции автомобиль Nissan Maxima на большой скорости столкнулся с другим автомобилем.

По информации агентства, в результате аварии в преследуемой машине пострадали водитель и пассажирка, в другом автомобиле получил травмы один человек.

Сообщается, что на месте происшествия в настоящее время находятся сотрудники полиции, ожидаются бригады скорой помощи и следственная группа.