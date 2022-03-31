Приштина, , 19:52 — REGNUM Заместитель председателя Социал-демократической партии Косово Чендрон Кастрати вечером 30 марта выступил с критикой правительства Альбина Курти в эфире телеканала RTV Dukagjini.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

Первым направлением критики стала энергетическая политика правительства Курти. Кастрати признал, что ситуация международных рынках обуславливает рост цен, однако назвал недостаточным предпринятые правительством меры. По словам Кастрати, Косово могло бы разблокировать €600 млн в случае возобновления работы органа по контролю госзакупок. Правительство якобы же блокирует его работу, чтобы назначить в руководство этой организации своих сторонников.

Другим направлением критики стало отношение правительства с профсоюзами. По словам Кастрати, «правительство не должно позволять себе войну с профсоюзами». «Однако оно делает именно это, насильственно посылая в профсоюзы инспекторов и публично заявляя о необходимости смены их руководства», — отметил он.

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