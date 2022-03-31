Москва, 31 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Телеведущая Елена Малышева ответила на слухи о своём отъезде из России. Соответствующую информацию 31 марта приводит портал «Общественная Служба Новостей».

Government.ru Елена Малышева

По словам телеведущей, в настоящее время она по-прежнему находится в Москве и пытается адаптироваться к новой реальности. Также Малышева пообещала в ближайшее время освоить социальные сети, чтобы чаще выходить на связь со своими поклонниками.

Ранее в сети появилась информация о закрытии передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой на Первом канале. Позднее представители канала выступили с опровержением этих сведений.