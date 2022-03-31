София, 31 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 81 года скончался всемирно известный болгарский хирург, профессор Димитр Игнатов. Об этом 31 марта сообщает софийская газета «Факты».

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

Согласно официальной информации, смерть Игнатова наступила по естественным причинам. По некоторым данным, недавно профессор перенес тяжелое заболевание.

В течение 32-х лет Игнатов возглавлял Болгарский медицинский союз. Наряду с широкой практикой в основных медучреждениях страны он занимался преподавательской и политической деятельностью.

Научные работы профессора получили признание в России, США, Великобритании, Швейцарии и других странах.