Тамбов, 31 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Руководитель и сотрудники следственного управления СК РФ по Тамбовской области посетили пункт размещения граждан, прибывших из Донецкой народной республики, в корпусах кардиологического санатория. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Pospeliha.ru Детская игрушка

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В ПВР проживают 48 жителей Горловки, среди которых 20 детей и две беременные женщины.

Детям вручили подарки: ранцы с канцелярскими принадлежностями — школьникам, а детям младшего возраста — развивающие игрушки, сладости и фрукты. Беременной женщине вручили подарочный сертификат в детский магазин на приобретение вещей и предметов первой необходимости для новорожденного.

Руководитель управления заверил присутствующих в том, что сотрудники следственного управления будут оказывать максимально возможное содействие в разрешение возникающих у них проблем. Сотрудниками следственного управления был организован также сбор гуманитарной помощи и денежных средств для приобретения необходимых детских товаров.