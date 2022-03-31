Бухарест, , 19:36 — REGNUM Сразу в 16 из 42 уездов Румынии объявлен так называемый желтый код опасности наводнений. Об этом 31 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Как утверждают гидрологи, в связи с прогнозируемыми сильными осадками в виде дождя и мокрого снега ожидаются стоки воды и селевые потоки в горных районах, а также бурные паводки на мелких реках на низменных территориях. Кроме того, ожидается выход из берегов таких крупных водных артерий Румынии, как Тиса, Олт и Марамуреш.

Представители Департамента гражданской защиты Румынии призвали граждан соблюдать максимальную осторожность при посещении указанных уездов. Предполагается, что соответствующее предупреждение будет действовать до 4 апреля.

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