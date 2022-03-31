Лондон, 31 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. После завершения текущего сезона руководство «Тоттенхэма» предпримет попытку выкупить контракт 21-летнего атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деяна Кулушевски, выступающего за лондонский клуб на правах аренды.

«Тоттенхэм Хотспур»

В текущем сезоне Деян Кулушевски принял участие в одиннадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Манчестер Сити», «Лидс Юнайтед» и четырьмя результативными передачами.

Кулушевски перешел в «Ювентус» 2 января 2020 года из «Аталанты» из Бергамо за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Швеции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.