Суздаль, Владимирская область, , 19:32 — REGNUM Владимирский областной суд рассматривает административный иск жителей Суздальского района, оспаривающих размещение кладбища. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба суда.

На кладбище Антон Подгайко © ИА REGNUM

Жители Суздальского района обратились в суд с административным иском, в котором просят признать недействующим Генеральный план муниципального образования Боголюбовское, утверждённый депутатами в 2021 году № 36, в части размещения примерно в 900 метрах к северу от поселка Сокол кладбища.

Истцы заявили, что Генплан противоречит Градостроительному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, Лесному кодексу РФ, ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», ФЗ «О погребении и похоронном деле», санитарным нормам и правилам.

Местные жители считают, что размещение кладбища повлечёт существенное ухудшение эстетического облика местности и психологический дискомфорт для населения. Об общественных слушаниях жителей не извещали, а вопрос о возможности установления санитарно-защитной зоны вокруг планируемого кладбища на землях сельскохозяйственного назначения не рассматривался. Не исследовалась также степень негативного влияния на источники питьевого водоснабжения, находящиеся в зоне планируемого кладбища.