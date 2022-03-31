София, , 19:32 — REGNUM В настоящее время на территории Болгарии находятся 61 196 украинцев, покинувших родину из-за усугубления общественно-политической ситуации в стране. Об этом 31 марта сообщает БНР.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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По данным единого статистического портала Болгарии, общее число переселенцев с Украины, попросивших экономического убежища на болгарской территории, составило 27 325. Согласно официальной информации, число лиц, размещенных в гостиницах и на базах отдыха в Болгарии, составило 40 тысяч.

Как отмечено в заявлении болгарского правительства, всего Болгария готова принять у себя около 200 тысяч украинцев.

Напомним, 31 марта депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом чтении поправки к болгарскому закону, предусматривающие выделение дополнительных бюджетных средств на гарантии в сфере здравоохранения для указанной категории лиц.

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