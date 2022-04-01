1 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Послушать московские власти, так нет ничего важнее информирования участников реновации, создания Urban Health и включения новых граждан в пирамиду обмена «воздуха между перекрытиями». Однако стоит копнуть глубже, и тут же выясняется, что самый непрофессиональный застройщик принадлежит мэрии, а некоторых депутатов интересует лишь то, чтобы москвичи не получили лишнего

Игорь Свирин, , 07:25 — REGNUM



Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Были все — Никита, Гена, Стас, Турбо и Дюша Метелкин — из Интернета

В Мосгордуме впервые с 2020 года провели круглый стол по реновации. Чиновники докладывали об успехах и признавали незначительные недостатки, которые вот-вот будут исправлены. Провластные депутаты признавали достижения, задавали пустяковые вопросы — а если что и интересовало некоторых из них по-настоящему, так это, чтобы сограждане на дармовщину не поучаствовали в программе, — и стремились втянуть в реновацию не охваченные группы москвичей. Оппозиция традиционно критиковала столичные власти, а приглашенные горожане деликатно жаловались на ущемление своих прав. ИА REGNUM рассказывает о главном из более чем трехчасового мероприятия.

Открывая заседание, его ведущая — глава постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева сообщила, что к настоящему времени в эксплуатацию введено более 180 домов площадью более 2 млн кв. м, в них переселено 48 тысяч человек, возводятся еще 150 домов площадью 2,5 млн кв. м. Строительство ведется почти во всех округах столицы, также утверждены 88 проектов перепланировки, вошедших в проект реновации территорий. Кроме того, 39 международных и российских команд разработали 52 концепции проектов перепланировки. После завершения проекта реновационные кварталы приобретут архитектурную индивидуальность и целостность.

Закрывая вводную часть, Николаева предложила сверить планы, темпы выполнения программы, провести аудит исполнения прописанных в законе о реновации гарантий для москвичей, заслушать жителей и депутатов. Уделить особое внимание качеству жилья, обеспеченности реновируемых районов социальной инфраструктурой и, главное, обсудить возможность включения в программу домов, ранее в нее не вошедших.

Прежде, чем перейти к отчетам чиновников, кратко выскажемся о правовых гарантиях для москвичей. После драки кулаками не машут, но ведь никогда не поздно что-то изменить? Например, тут часть закона, в которой москвич передает права на свое жилье в обмен на обязательства города нечто ему предоставить. Это было очевидно в момент дискуссий по поводу закона о реновации. А с началом переселений, судя по количеству скандалов, и вовсе сомнений не осталось, что получилось, как в анекдоте, когда громила, попросивший закурить, забрал у «интеллигента» и содержимое карманов. Правда, о том, как разрешаются подобные конфликты, от чиновников, депутатов и сервильных общественников узнать не удалось.

Акция протеста против закона о реновации у здания Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Далее слово взял Заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй. Чиновник показывал рендеры будущих и уже построенных кварталов и рассказывал о том, что при их реализации был использован нацеленный на сохранение здоровья и продолжительности жизни москвичей подход Urban Health. А также заверил в том, что растет скорость реагирования на жалобы граждан, быстрее оформляются документы и устраняется строительный брак. В заключение Валуев положительно оценил работу своего ведомства как по связанным с реновацией поручениям мэра, так и по обращениям горожан.

Более подробно об Urban Health поведал начальник управления реновации Александр Потехин. Из его выступления удалось узнать о том, что качество возводимого жилья и благоустройство территории соответствуют заявленным стандартам, а также всем современным тенденциям. Козырем программы, убежден Потехин, является высококачественная отделка, включающая в себя плитку, линолеум и ламинат. Другими элементами качества, которыми гордятся чиновники, являются лифты в подземные паркинги, вентилируемые фасады и качественное благоустройство. Современный вид вызывает тот комфорт, который власти стремятся донести до жителей, заключил чиновник.

Ускоряются и связанные с реновацией социальные процессы. По словам заместителя руководителя департамента городского имущества города Москвы (ДГИ) Антона Сорокина, оцифровка бюрократических процессов уже позволила сократить сроки переезда в новые квартиры. А кроме того, с помощью электронного суперсервиса по реновации москвичи могут дистанционно подать документы на переезд, записаться на осмотр и подать документы на устранение недоделок в квартирах, до того тщательно проверенных Мосгорстройнадзором и ОАТИ. Сорокин также сообщил, что в 97% случаев москвичи соглашаются на переезд в первые 2 месяца, а более 50% судебных тяжб связаны не с отказом переселяться, а с техническими причинами. К сожалению, причин и реальных цифр оставшихся конфликтов чиновник не озвучил, а присутствующие спросить его об этом не удосужились.

Не последнюю роль в реновации играет Москомархитектура. На долю ведомства выпала главенствующая роль по созданию комфортной среды. Для этого был проведен международный архитектурный конкурс, а затем организованы публичные обсуждения проектов на портале «Активный гражданин». С Москомархитектурой активно взаимодействует департамент образования, который согласовывает проекты детских учреждений в реновируемых кварталах. К дискуссии присоединилась член постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Наталья Метлина. Депутат с апелляцией к опыту СССР середины XX века предложила строить детсады на первых этажах жилых домов. На что Депобром было дано исчерпывающее объяснение о том, что СанПиНы не везде это позволяют.

Первый детсад на первом этаже в новостройке Ulgov.ru

Еще один из вопросов, беспокоящих депутата Метлину, связан с лишними квадратными метрами, которые могут получить нечистоплотные горожане. Поскольку депутат активно занимается проблемой долевого участия, то, по ее словам, активно сталкивается с тем, как квартиры в домах под снос превращают в резиновые, а затем их жильцы, став очередниками, претендуют на бесплатное жилье от города. Конкретных фактов госпожа Метлина не привела, но предостерегла собравшихся на будущее.

В качестве ремарки напомним читателям, что госпожа Метлина известна прежде всего как тележурналистка. Тем из москвичей, кто активно участвует в городской политике и следит за деятельностью Мосгордумы, депутат и телерепортер Метлина запомнилась своим крайне эмоциональным спичем на одном из заседаний городского парламента. Тогда госпожа Метлина возмутилась тем, что оппозиционные депутаты предложили увеличить московские доплаты к пенсиям. А также предложила переложить ответственность на стариков, детей и, почему-то, бизнесменов. Наверное, потому что они богатые. Нежелание помочь пенсионерам парламентарий объяснила тем, что мошенники регулярно выманивают у некоторых из них миллионы рублей.

Прочих провластных депутатов интересовали вопросы докупки жилья, поиск новых стартовых площадок, информирование участвующих в реновации граждан. Что касается докупки жилья, то, по словам представителя ДГИ, жилья хватает, но не там, где этого хотелось бы москвичам. Чиновника поддержала Елена Николаева, заверившая, что по мере развития программы проблема будет решена. Кроме того, сообщила она, минимум в рамках Новой Москвы прорабатывается вопрос о покупке жилья на коммерческом рынке.

Участники круглого стола не раз возвращались к проблеме информирования москвичей, предлагая все новые и новые способы ее решения. Кто-то уповал на информационные технологии или, как депутат Метлина, предлагал по старинке напечатать памятки и заранее их раздать. Судя по тому, насколько серьезно эта тема беспокоит чиновников и депутатов, нет никаких сомнений в том, что вопрос будет успешно решен.

Еще одной проблемой, к которой не раз возвращались парламентарии, стал вопрос о тех, кто хочет войти в программу реновации. Решить их проблемы можно, изменив закон о реновации или же включив такие дома в программу комплексного развития территорий (КРТ). За кадром осталось, о каких территория идет речь. В Москве еще столько коммерчески привлекательных локаций, как, впрочем, и общежитий, бараков, разваливающихся пятиэтажек. Несчастье жителей которых лишь в том, что расположены они в экономически непривлекательных местах.

Более предметными оказались оппозиционные депутаты, которые подняли вопросы, действительно волнующие москвичей как переселенцев, по реновации и в целом о качестве строящегося жилья. Так, депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ) указала на появляющуюся в первые месяцы плесень, жуткую слышимость и предложила убрать из программы строителей-бракоделов. Примечательно, что наибольшее количество нареканий вызывает принадлежащий мэрии застройщик КП УГС, впрочем, не слишком отстают от лидера частники — гранды из Клуба инвесторов Москвы.

Не менее предметным стало выступление коллеги Енгалычевой по партии — Елены Янчук. Депутат отметила чрезмерную высотность, плотность, проблемы с безопасностью таких огромных домов, нехватку соцобъектов и парковок, вопросы экологии и комфортной городской среды в целом. По ее мнению, при проектировании домов не учитывается сложившийся облик района, а сами дома сдаются в спешке, из-за чего у жителей возникает масса проблем.

Депутат Мосгордумы Елена Янчук Василий Иванов © ИА REGNUM

В свою очередь «эсер» Михаил Тимонов выступил с конкретными инициативами. Он предложил изменить законодательство, чтобы появилась возможность реконструировать дома, а не сносить их, и ограничить высотность реновационного строительства 14-ю этажами. Также, по его мнению, необходимо ускорить строительство социальных объектов и социального жилья (возможно, с выкупом нераспроданного коммерческого жилья). Предложил создать штабы поддержки собственников, которые помогали бы оформлять ЗУ МКД, создавать СД и проводить капремонт.

Приглашенные москвичи жаловались на тесноту дворов, нехватку детских и спортивных площадок, низкое качество строительства. В ответ профильные чиновники сослались на то, что это лишь первый этап, а вот со второго, когда появится больше места, то пожелания будут учтены и город по-настоящему приступит к созданию кварталов для жизни.

Слушая господ из мэрии, вспомнилось: «Жить стало лучше, жить стало веселее!» — и подумалось, у того это получилось, а вот у нынешних вряд ли.