София, 31 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Сайт Международного аэропорта столицы Болгарии изменил свои параметры в сети интернет. Об этом 31 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, с 1 апреля нынешнего года страничка аэропорта во всемирной паутине будет доступна по адресу sofia-airport.eu.

Причем на запросы по существовавшему ранее соответствующему сайту с болгарским доменом выдается сообщение о том, что информационная служба главных воздушных ворот Болгарии не работает.

Напомним, в аэропорту Софии проходит масштабная реконструкция взлетно-посадочных полос и обновление инфраструктуры. При этом акция осуществляется без существенных перерывов в приеме и отправлении воздушных рейсов.