Бухарест, 31 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании приземлились 31 марта на крупнейшем военном аэродроме Румынии «Михаил Когэлничану» на юге страны. Об этом 31 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Defense.gov Eurofighter Typhoon

Согласно официальной информации, указанные боевые единицы присоединятся к патрулированию румынского воздушного пространства в рамках специальной программы НАТО. Это уже четвертая по счету ротация британских военно-воздушных сил с 2017 года.

Срок новой миссии составит четыре месяца. В августе нынешнего года британских летчиков в Румынии сменят представители ВВС США.