Ростов-на-Дону, , 19:20 — REGNUM 19-летний шведский центральный полузащитник «Ростова» Армин Гигович проведет остаток сезона в «Хельсингбонге». Об этом 31 марта сообщила пресс-служба шведского клуба.

В текущем сезоне Армин Гигович принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Гигович выступает за «Ростов» с 15 октября 2020 года после перехода из шведского футбольного клуба «Хельсингбонг» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.