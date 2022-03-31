Куала-Лумпур, 31 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Куала-Лумпуре заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков провел встречу с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камаруддином Джаффаром.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

«В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-малазийского сотрудничества», — сообщает МИД Узбекистана.

Отмечается, что малазийская сторона высоко оценила осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на совершенствование государственного управления и законодательной сферы, либерализацию и модернизацию национальной экономики.

«Также состоялся пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Малайзии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече подтвержден взаимный интерес к реализации имеющегося значительного потенциала по укреплению партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

«Подчеркнута необходимость расширения контактов между законодательными органами двух стран. Отмечено, что углубление межпарламентского диалога будет способствовать интенсификации связей по всем направлениям общей повестки дня», — сообщает МИД.