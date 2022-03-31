Тбилиси, 31 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что решение о присоединении Южной Осетии станет «настоящей угрозой и очень большим ударом» для России, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Формула».

Kremlin.ru Владимир Путин и Анатолий Бибилов

«России будет трудно сделать ещё один шаг в нарушение международного права. Особенно на фоне того, что внутри России очень большая часть общества совершенно по-другому относится к решению, принятому российским правительством. Кроме того, существуют мощные международные механизмы, которые, несмотря на прагматичную политику Грузии, работают достаточно эффективно для того, чтобы Россия заплатила экономическую и политическую цену. Поэтому я думаю, что для России будет довольно опасно и будет большим ударом принять еще одно такое жёсткое решение, которое предлагает ему Бибилов», — сказал Вольский.

Напомним, что 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов высказался за вхождение республики в состав России.