Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Американский рэпер Soulja Boy (Деандре Кортес Уэй) высказался в адрес исполнителей, столкнувшихся со «звёздной болезнью». Соответствующее заявление прозвучало во время трансляции артиста в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 31 марта.

Soulja Boy Скриншот YouTube

По мнению музыканта, многие рэперы, включая Lil Durk (Дёрк Бэнкс) и Migos, забыли о нём после того, как прославились, хотя именно он помог им обзавестись первыми слушателями. Также Soulja Boy отметил Chief Keef (Кит Фаррел Козарт) и Rich The Kid (Димитри Лесли Роджер), с которыми поддерживает дружеские отношения уже многие годы, несмотря ни на что.

Напомним, что Soulja Boy получил массовое признание благодаря авторскому хиту Crank That (Soulja Boy) в 2007 году. Всего дискография рэпера в настоящее время насчитывает более 20 различных студийных проектов.

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