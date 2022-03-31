Бухарест, , 19:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами парламента Румынии 4 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на заявление румынского парламентария Павла Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Отмечается, что 31 марта Попеску провел переговоры с прибывшей в Бухарест украинской делегацией во главе со спецпредставителем Зеленского Александром Баньковым.

Тема беседы касалась путей доставки на Украину румынской финансовой и гуманитарной помощи, а также выделения официальным Бухарестом дополнительных средств на содержание украинских беженцев на территории Румынии.

Предполагается, что украинский президент сделает свое заявление для членов парламента Румынии по видеосвязи.

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