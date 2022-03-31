Екатеринбург, 31 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге троих местных жителей будут судить за преступления в сфере экономики. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Следствие вёл второй отдел по расследованию особо важных дел. Мужчина 1962 года рождения и женщина 1975-го занимали руководящие посты в одном областном государственном унитарном предприятии. Следователи считают, что они похитили средства одной коммерческой организации и затем легализовали их при соучастии сестры обвиняемой. А после этого дама и её сообщник собирались похитить деньги государственного унитарного предприятия. Но по независящим от них обстоятельствам это преступление совершить они не смогли.

Противоправные факты выявили сотрудники ФСБ. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд.