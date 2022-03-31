София, 31 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Специализированная прокуратура Болгарии приступила к проверке сотрудников центрального офиса и региональных отделений болгарского Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) на их возможную причастность к шпионажу в пользу России. Об этом 31 марта сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпион Кремля

Детали операции держатся в строжайшей тайне. Известно лишь, что на данный момент соответствующие беседы были проведены с 35-ю представителями ГАНБ.

Напомним, ранее проверки среди агентов спецслужб Болгарии привели к отзыву из Софии нескольких российских дипломатов. При этом болгарский президент Румен Радев выразил надежду, что на этот раз «шпионов» в ГАНБ обнаружено не будет.