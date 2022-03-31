Барселона, Испания, 31 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. 33-летний экс-нападающий мадридского «Атлетико», «Манчестер Сити», каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что может возобновить профессиональную карьеру футболиста.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Серхио Агуэро

«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле», — цитирует Агуэро издание Calciomercato.

Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста 15 декабря 2021 года из-за проблем с сердцем.

В текущем сезоне испанкой Примеры 2021/22 Серхио Агуэро, выступая за «Барселону», принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота мадридского «Реала».