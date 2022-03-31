Липецк, , 19:05 — REGNUM Липецкая область готова экспортировать в другие регионы продовольствие, объёмы производства которого превышают потребность региона. Об этом заявил замглавы администрации Игорь Кремнев.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, Липецкая область производит в десять раз больше сахара, чем требуется её жителям. Производство мяса почти в три раза превышает потребность региона, яиц — более чем в два раза. Производство растительных масел превышает внутреннюю потребность в десятки раз.

Липецкая область полностью обеспечивает внутреннюю потребность в мукомольной и молочной продукции и детском питании.