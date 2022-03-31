Париж, 31 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. 23-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма, как сообщает издание Football Italia, готов рассмотреть возвращение в итальянскую Серию А.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

По информации источника, голкипер не доволен игрой парижского клуба и ранним вылетом из Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала» (2:3 по сумме двух встречи).

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма принял участие в двенадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых пропустил одиннадцать мячей. Четыре матча голкипер отстоял на ноль.

Доннарумма выступает за «Пари Сен-Жермен» с 14 июля 2021 года после перехода из «Милана» на правах свободного агента. Текущее соглашение вратаря сборной Италии с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Джанлуиджи Доннарумму в 65 миллионов евро.