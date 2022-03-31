София, , 19:04 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом чтении поправки к болгарскому закону «О медицинском страховании», предусматривающие выделение дополнительных бюджетных средств на гарантии в сфере здравоохранения для беженцев с Украины. Об этом 31 марта сообщает БНР.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, за новый документ проголосовали проправительственные партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария».

Свои голоса «против» отдали народные избранники от партии «Возрождение», а представители ДПС воздержались. При этом оппозиционеры из ГЕРБ не пришли к единому мнению относительно необходимости принятия указанного законопроекта.

Как отмечено в соответствующих поправках, София обязуется выделить более 54 млн левов ($30, 6 млн) на медицинское страхование переселенцев с Украины, а также выделение им дополнительных денежных пособий на покупку лекарств.

Противники этой меры назвали эти меры «дискриминационными в отношении граждан Болгарии».

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