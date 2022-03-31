Курган, , 19:03 — REGNUM В Курганской области общий прогноз по паводку благоприятный. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Паводок 19.mchs.gov.ru

По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, в 2022 году на основных реках Курганской области уровни весеннего половодья ожидаются ниже средних многолетних характеристик: на Тоболе — на 1,3−1,6 м; в низовье Уя — на 0,5 м; на Исети выше впадения Миасса — на 1,2 — 1,4 м; на Исети у с. Мехонское и Миассе у р.п. Каргаполье — на 0,7 — 1,0 м.

Не исключается возможность подтопления населённых пунктов, расположенных в низинах рек. А именно, на подъездных путях через реку Уй в селе Усть-Уйское Целинного района и дороги с мостом через реку Исеть, ведущей в село Барино Шатровского района.

Отмечается, что в регионе выполнен комплекс превентивных мер и определена группировка сил и средств, созданы резервы материальных и финансовых ресурсов.