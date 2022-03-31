Москва, 31 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на поддержку малоимущих, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается дополнить список организаций, претендующих на получение на безвозмездной основе от таможенных органов товаров, обращенных в собственность государства организациями, занимающимися благотворительной деятельностью.

При этом перечень товаров, перечень благотворительных организаций-получателей этих товаров и порядок передачи определяется правительством, следует из документа.

Всего в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий (в 2019-м — 20,4 тыс.) общим объемом свыше 82,8 тыс. куб. м. (в 2019-м — 74,4 тыс.) стоимостью более 8,5 млрд рублей (в 2019 — 3 млрд). В первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом свыше 66,7 тыс. куб. м. стоимостью более 5,2 млрд рублей, отмечают авторы.

Сейчас таможня вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости. Получать их могут организации социального обслуживания, медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организации, органы социальной защиты населения при наличии письменного обращения одного из этих учреждений.

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