Анкара, 31 марта 2022, 18:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с украинским коллегой Зеленским, сообщает 31 марта телеканал TRT Haber.
По утверждению телеканала, президент Турции переговорит с Зеленским вечером 31 марта.
«Президент Турции проведет по телефону в 20:00 переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским», — сообщил телеканал.
Темы переговоров не уточнялись.
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