Эрдоган собирается поговорить с Зеленским — турецкие СМИ
Анкара, 31 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с украинским коллегой Зеленским, сообщает 31 марта телеканал TRT Haber.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Амбиции Эрдогана
По утверждению телеканала, президент Турции переговорит с Зеленским вечером 31 марта.
«Президент Турции проведет по телефону в 20:00 переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским», — сообщил телеканал.
Темы переговоров не уточнялись.