Анкара, 31 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с украинским коллегой Зеленским, сообщает 31 марта телеканал TRT Haber.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амбиции Эрдогана

По утверждению телеканала, президент Турции переговорит с Зеленским вечером 31 марта.

«Президент Турции проведет по телефону в 20:00 переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским», — сообщил телеканал.

Темы переговоров не уточнялись.