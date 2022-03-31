Мадрид, 31 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание AS, мадридский «Реал» закрыл сделку по двухлетней аренде 18-летнего бразильского флангового защитника Винисиуса Тобиаса, выступающего за «Шахтер».

Мадридский «Реал»

По информации источника, в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста за 18 миллионов евро. При этом трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Винисиус Тобиас перешел в «Шахтер» 16 января 2022 года из «Интернасьонала» за 6 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с украинским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Винисиус Тобиас не принял участие ни в одном матче Украинской Премьер-лиги 2021/22, однако сумел дебютировать за «Шахтер» в товарищеском поединке с «Астаной» (3:0).