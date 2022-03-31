Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Американский рэпер Rick Ross (Уильям Леонард Робертс II) сообщил о планах взойти на гору Килиманджаро (Танзания). Соответствующую информацию приводит издание HipHopDX 31 марта.

Rick Ross Скриншот YouTube

«Я говорю это в первый раз, но в 2024 году я отправлюсь на вершину Килиманджаро», — заявил музыкант. Также Rick Ross рассказал, что считает, что способен добиться чего угодно, если «вкладывает в это своё сердце».

Напомним, что Rick Ross начал сольную музыкальную деятельность в 2006 году, опубликовав дебютный альбом Port of Miami. Всего на счету рэпера 11 студийных пластинок.

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