Лондон, , 18:49 — REGNUM Агент 29-летнего центрального защитника лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер провел переговоры с руководством каталонской «Барселоны». Об этом 31 марта сообщил журналист Sky Sports Флориан Платтенберг.

Текущее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона немецкий защитник покинет лондонский клуб.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 39-ти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Германии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.