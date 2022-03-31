Москва, , 18:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Детское пособие Infanti.com.br

Текст президентского указа опубликован 31 марта на официальном сайте правовой информации.

Выплаты будут установлены с 1 апреля 2022 года.

«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», — сообщается в тексте указа.

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