Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM В Свердловской области 1 и 2 апреля ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.

Снегопад

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Сотрудники областного управления ГИБДД в связи с этим выступили с предупреждением к автомобилистам. Они призывают их ограничить, по мере возможности, поездки на личном транспорте и по трассам региона. А если всё же такая необходимость есть, то нужно выбирать пониженную скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам тоже важно соблюдать необходимые меры предосторожности, отмечают в управлении.

«Именно в период снегопадов в регионе регистрируется максимальное количество ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди», — говорится в сообщении.

Во время снегопадов экипажи дорожно-патрульной службы будут патрулировать трассы, информировать водителей об опасности на определённых дорожных участках. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание участникам дорожного движения всей необходимой помощи.