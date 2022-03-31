Вашингтон, 31 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Представители национального совета по трудовым отношениям (NLRB) США 1 апреля подсчитают результаты голосования сотрудников Amazon из Нью-Йорка и Алабамы, которые покажут, смогли ли работники организовать первый в истории компании профсоюз, сообщает 31 марта Reuters.

Álvaro Ibáñez Склад товаров Amazon

В Бессемере, штат Алабама, прошло повторное голосование после того, как в 2021 году компания вмешалась в выборы и попыталась угрожать рабочим. Однако теперь явка оказалась ниже и проголосовать пришли лишь 39% работников, тогда как в минувшем году в голосовании приняли участие 50% сотрудников.

Голосование на складе в Статен-Айленд, Нью-Йорк, продлится ещё несколько часов, и явка на нём пока неизвестна.