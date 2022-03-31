Лондон, , 21:20 — REGNUM Байопик, посвящённый британско-австралийскому музыкальному коллективу Bee Gees, сменил постановщика. Соответствующую информацию опубликовал портал Screen Rant 31 марта.

Bee Gees Скриншот YouTube

Ранее заявленный Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе») покинул проект, уступив режиссёрское кресло Джону Карни («Хоть раз в жизни»). Ожидается, что съёмки ленты начнутся в 2022 году.

Напомним, что предстоящий фильм раскроет историю формирования группы Bee Gees в конце 1950-х годов. Сценаристом проекта выступит Джон Логан («Гений»).

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