Лондон, 31 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Байопик, посвящённый британско-австралийскому музыкальному коллективу Bee Gees, сменил постановщика. Соответствующую информацию опубликовал портал Screen Rant 31 марта.

Скриншот YouTube Bee Gees

Ранее заявленный Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе») покинул проект, уступив режиссёрское кресло Джону Карни («Хоть раз в жизни»). Ожидается, что съёмки ленты начнутся в 2022 году.

Напомним, что предстоящий фильм раскроет историю формирования группы Bee Gees в конце 1950-х годов. Сценаристом проекта выступит Джон Логан («Гений»).